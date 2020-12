**M5S: Crimi, '19 e 20 dicembre incontri tematici per scrivere agenda Movimento'** (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il 19 e 20 dicembre "è importante esserci, perché in quell'occasione scriveremo le parti più importanti del futuro del nostro Paese e di come il M5S ritiene che debbano essere declinate. Abbiamo una sfida importante, quella del post Covid, in cui l'ambiente e l'innovazione sono le parole chiave utilizzate in tutta Europa per caratterizzare l'impegno del Recovery Fund". Lo annuncia in diretta Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi, lanciando una nuova sessione di incontri tematici, che si svolgeranno online. "Su questi ed altri temi ci interrogheremo per gettare le basi per questa agenda del Paese. Non sarà l'unico appuntamento: ci saranno ulteriori sessioni dopo qualche settimana perché la partecipazione passa anche da questi momenti di confronto", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il 19 e 20"è importante esserci, perché in quell'occasionemo le parti più importanti del futuro del nostro Paese e di come il M5S ritiene che debbano essere declinate. Abbiamo una sfida importante, quella del post Covid, in cui l'ambiente e l'innovazione sono le parole chiave utilizzate in tutta Europa per caratterizzare l'impegno del Recovery Fund". Lo annuncia in diretta Facebook il capo politico del M5S Vito, lanciando una nuova sessione di, che si svolgeranno online. "Su questi ed altri temi ci interrogheremo per gettare le basi per questadel Paese. Non sarà l'unico appuntamento: ci saranno ulteriori sessioni dopo qualche settimana perché la partecipazione passa anche da questi momenti di confronto", ...

