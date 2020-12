**M5S: Crimi, '19 e 20 dicembre incontri tematici per scrivere agenda Movimento'** (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) su Notizie.it.

LegaSalvini : RIFORMA MES, CRIMI: «NON CI PIACE, MA CHI VOTA CONTRO È CONTRO IL M5S» Tradotto: siamo contro ma se non votiamo a f… - TV7Benevento : **M5S: Crimi, '19 e 20 dicembre incontri tematici per scrivere agenda Movimento'**... - claudietta_68 : RT @lucianocapone: Se non avete capito la posizione del M5S sul Mes potete sempre leggere lo statement del Capo politico Vito Crimi, riport… - therealgregga : RT @lucianocapone: Se non avete capito la posizione del M5S sul Mes potete sempre leggere lo statement del Capo politico Vito Crimi, riport… - ALisimberti : RT @ImolaOggi: #Mes, Raduzzi (M5s): 'È stata una Caporetto, Crimi si dimetta' -