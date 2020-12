L’ultima grande sfida di Angela Merkel in Europa ...

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In teoria non è nemmeno nell’agenda ufficiale dei lavori, in pratica decreterà il successo o il fallimento del prossimo Consiglio Europeo. L’accordo sul prossimo bilancio europeo, che sbloccherebbe anche le risorse del Next Generation EU, rimane il tema fondamentale nella prossima riunione dei capi di Stato e di governo dell’UE. Dall’esito dell’incontro del 10-11 dicembre dipenderà anche il bilancio complessivo della presidenza tedesca, che si chiude alla fine dell’anno. Accordo in vista?Nell’ordine del giorno provvisorio per l’ultimo Consiglio Europeo del 2020 si leggono la risposta sanitaria al Covid19, la riduzione delle emissioni, la lotta contro il terrorismo e le relazioni con la Turchia. Ma un argomento originariamente non previsto si è già fatto largo nell’agenda: l’accordo sul bilancio pluriennale 2021-2027 dell’Unione (Qfp), come ha abilmente sottolineato il Presidente ...