Lugo-Ponferradina (venerdì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. “El Duelo de los Ancares” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quattro risultati utili per i padroni di casa, anche se sono stati tutti pareggi, e sei per gli ospiti, con tre vittorie. La classifica ci mostra un Ponferrandina che lotta ai margini della zona playoff e un Lugo che ritrovando i tre punti potrebbe avvicinarsi a sua volta. A seconda del risultato insomma, entrambe potrebbero InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quattro risultati utili per i padroni di casa, anche se sono stati tutti pareggi, e sei per gli ospiti, con tre vittorie. La classifica ci mostra un Ponferrandina che lotta ai margini della zona playoff e unche ritrovando i tre punti potrebbe avvicinarsi a sua volta. A seconda del risultato insomma, entrambe potrebbero InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lugo-Ponferradina (venerdì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. “El Duelo de - zazoomblog : Lugo-Ponferradina (venerdì ore 19:00): formazioni quote pronostici - #Lugo-Ponferradina #(venerdì #19:00): - infobetting : Lugo-Ponferradina (venerdì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -