Luciana Littizzetto denunciata da Wanda Nara: “Dovrà risponderne in tribunale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Domenica scorsa Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa ha commentato la foto di Wanda Nara senza vestiti in sella ad un cavallo. Ieri Dagospia ha lanciato uno dei suoi indovinelli che sembrava calzare a pennello alla comica e alla moglie di Icarci: “Attenzione! La nota showgirl non avrebbe apprezzato una battuta sul suo conto e avrebbe allertato i suoi legali. Di chi stiamo parlando?” Il mistero è stato svelato e si tratta proprio delle due donne. La showgirl che è su tutte le furie è l’ex opinionistahahah del GF Vip, che oggi ha annunciato querele. La Nara ha detto di essere stata vittima di violenza e volgarità da parte di Lucianina. “Le prevaricazioni e le violenze non vengono solo dagli uomini, anzi. La violenza e la volgarità non hanno genere. Sono e restano violenza e volgarità. Detto per inciso, ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 dicembre 2020) Domenica scorsaa Che Tempo Che Fa ha commentato la foto disenza vestiti in sella ad un cavallo. Ieri Dagospia ha lanciato uno dei suoi indovinelli che sembrava calzare a pennello alla comica e alla moglie di Icarci: “Attenzione! La nota showgirl non avrebbe apprezzato una battuta sul suo conto e avrebbe allertato i suoi legali. Di chi stiamo parlando?” Il mistero è stato svelato e si tratta proprio delle due donne. La showgirl che è su tutte le furie è l’ex opinionistahahah del GF Vip, che oggi ha annunciato querele. Laha detto di essere stata vittima di violenza e volgarità da parte di Lucianina. “Le prevaricazioni e le violenze non vengono solo dagli uomini, anzi. La violenza e la volgarità non hanno genere. Sono e restano violenza e volgarità. Detto per inciso, ...

