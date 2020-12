Lombardia zona gialla da lunedì | per la Campania bisogna aspettare il 20 dicembre

FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - SkyTG24 : Covid, da domenica Lombardia in zona gialla: l’annuncio di Fontana - RegLombardia : #LNews “Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente dell… - Ninamimi85 : Si perché devono fa diventà Lombardia zona gialla - geokawa : RT @FontanaPres: ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il quale mi… -

in vigore”, ha spiegato Fontana, in un post sui social. (ANSA).Attualmente la Lombardia si trova in zona arancione. Una volta entrata in zona gialla – dunque, stando all’annuncio del presidente Attilio Fontana, da domenica 13 dicembre – sarà di nuovo possibile sp ...