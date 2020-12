Lombardia in zona gialla | Rispettare regole per evitare terza ondata

FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - carlaruocco1 : La #Lombardia ha il triste primato dei 23.000 morti di #COVID19 e mancano vaccini antinfluenzali, ma l'assessore al… - OrnyOnirica : Covid: Lombardia in zona gialla da domenica 13 dicembre - Armageddon5567 : Domenica la Lombardia passa in zona gialla, gialla,gialla. Lo ripetono ogni minuto. Pure il mio Piemonte passa in z… - rstatstweet : RT @lrssvt: La Calabria potrebbe passare a zona gialla già a partire da Domenica. Con Lombardia e Piemonte ha condiviso lo stesso percorso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Numeri in miglioramento in Lombardia che si appresta ad approdare in zona gialla. Ora l'obiettivo è scongiurare la terza ondata ...Con lo stop di fatto agli abbattimenti e alla caccia e il traffico dimezzato, i selvatici hanno trovato via libera su strade e campagne. “Con lo scatto in zona gialla, diventa urgentissimo agire” ...Carmelo, il ragazzo con la sindrome di down alle prese con il Covid: "Troppa sofferenza" Carmelo Messina è un ragazzo 32enne affetto da sindrome di down, siciliano di Enna. La sua bontà d'animo la tra ...«Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) il ministro della Salute Roberto Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì ...«Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) il ministro della Salute Roberto Speranza mi ha informato che, come per le volte ...