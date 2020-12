Lo Spiegel: “non come Maradona ma anche Paolo Rossi ha il suo punto oscuro» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il settimanale tedesco Der Spiegel, di solito non tenero con gli italiani, nel tributo a Paolo Rossi lo accosta a Diego Armando Maradona. Non tanto per le sue qualità calcistiche. Maradona e Rossi hanno in comune qualcosa in più dell’essere morti lo stesso anno. Il Mondiale del 1982 li unisce e li divide allo stesso tempo. Doveva essere il Mondiale di Maradona, si rivela il Mondiale di Paolo Rossi. Ma c’è dell’altro. Der Spiegel ricorda lo scandalo calcioscommesse. L’allora venticinquenne Rossi non avrebbe dovuto partecipare al Mondiale 82. Venne squalificato fino al 1983 (successivamente ridotta di un anno, ndr) a causa di uno scandalo di corruzione. anche questo è un parallelo con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il settimanale tedesco Der, di solito non tenero con gli italiani, nel tributo alo accosta a Diego Armando. Non tanto per le sue qualità calcistiche.hanno in comune qualcosa in più dell’essere morti lo stesso anno. Il Mondiale del 1982 li unisce e li divide allo stesso tempo. Doveva essere il Mondiale di, si rivela il Mondiale di. Ma c’è dell’altro. Derricorda lo scandalo calcioscommesse. L’allora venticinquennenon avrebbe dovuto partecipare al Mondiale 82. Venne squalificato fino al 1983 (successivamente ridotta di un anno, ndr) a causa di uno scandalo di corruzione.questo è un parallelo con ...

