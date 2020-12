Lo sciopero dei benzinai della prossima settimana è stato ridotto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sciopero dei benzinai inizialmente previsto dalla sera di lunedì 14 al mattino di giovedì 17 dicembre terminerà nel pomeriggio di mercoledì 16. I sindacati che avevano indetto lo sciopero hanno accolto la richiesta della Commissione di garanzia dell’attuazione della Leggi su ilpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lodeiinizialmente previsto dalla sera di lunedì 14 al mattino di giovedì 17 dicembre terminerà nel pomeriggio di mercoledì 16. I sindacati che avevano indetto lohanno accolto la richiestaCommissione di garanzia dell’attuazione

