Livorno Servizi comunali online e su appuntamento | in corso indagine di gradimento

Il Comune di Livorno ha lanciato un'indagine per verificare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alle nuove modalità di erogazione dei Servizi, su appuntamento e online, sperimentate o potenziate a partire dal lockdown e nel periodo di emergenza Covid-19 ancora in corso. Modalità che si sono rese necessarie a partire dallo scorso mese di marzo, da un lato per evitare gli assembramenti negli uffici comunali, dall'altro per la conseguente riorganizzazione del lavoro dei dipendenti comunali, in parte riconvertito al telelavoro o smart working. Per tutto il mese di dicembre i cittadini potranno rispondere ad un breve questionario online anonimo per permettere al Comune di valutare appunto le iniziative ...

Il Comune di Livorno ha lanciato un’indagine per verificare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alle nuove modalità di erogazione dei servizi, su appuntamento e online, sperimentate o ...

