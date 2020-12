LIVE Sparta Praga Milan Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pura formalità l’ultima gara dei gironi di Europa League per il Milan: i rossoneri di Pioli hanno già conquistato matematicamente la partecipazione alla prossima fase della competizione. Giochi fatti anche per lo Sparta Praga, già eliminato. Le scelte degli allenatori Ampio turnover per il Milan, che schiererà sulla trequarti Hauge e Castillejo e Maldini, con il giovane Colombo punta centrale. Spazio alla linea difensiva formata Conti, Duarte, Kalulu e Dalot, centrocampo formato da Tonali e Krunic. Nella formazione ceca diversi elementi interessanti come Julis, oltre ai già conosciuti al nostro calcio Krejci e Hancko. Formazioni ufficiali Sparta Praga (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci I, Hanousek; Julis, Moberg ... Leggi su giornal (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pura formalità l’ultima gara dei gironi di Europa League per il: i rossoneri di Pioli hanno già conquistato matematicamente la partecipazione alla prossima fase della competizione. Giochi fatti anche per lo, già eliminato. Le scelte degli allenatori Ampio turnover per il, che schiererà sulla trequarti Hauge e Castillejo e Maldini, con il giovane Colombo punta centrale. Spazio alla linea difensiva formata Conti, Duarte, Kalulu e Dalot, centrocampo formato da Tonali e Krunic. Nella formazione ceca diversi elementi interessanti come Julis, oltre ai già conosciuti al nostro calcio Krejci e Hancko.(3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci I, Hanousek; Julis, Moberg ...

