LIVE Sparta Praga-Milan 0-1, Europa League in DIRETTA: rossoneri vicini al raddoppio! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Fuori Colombo e dentro Leao nel Milan. 66? Fuori Minchev e dentro Julis nello Sparta Praga.. 64? Fallo di Colombo in attacco, Milan che vuole il raddoppio. 62? Ottima partita fino a questo momento di Kalulu come centrale difensivo. 60? Gran passaggio di Tonali in verticale per l’esterno spagnolo che non controlla il pallone. 58? Castillejo riceve un pallone da Hauge in contropiede, rientra sul sinistro e tira, pallone che viene parato facilmente. 56? Tatarusanu para un tiro a botta sicura di Krejci. 54? Calcio di punizione per lo Sparta Praga che non sortisce effetti. 52? Hauge prova il piatto destro, pallone che finisce debolmente nelle mani del portiere. 50? Giallo per Maldini per fallo a centrocampo. 48? ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Fuori Colombo e dentro Leao nel. 66? Fuori Minchev e dentro Julis nello.. 64? Fallo di Colombo in attacco,che vuole il raddoppio. 62? Ottima partita fino a questo momento di Kalulu come centrale difensivo. 60? Gran passaggio di Tonali in verticale per l’esterno spagnolo che non controlla il pallone. 58? Castillejo riceve un pallone da Hauge in contropiede, rientra sul sinistro e tira, pallone che viene parato facilmente. 56? Tatarusanu para un tiro a botta sicura di Krejci. 54? Calcio di punizione per loche non sortisce effetti. 52? Hauge prova il piatto destro, pallone che finisce debolmente nelle mani del portiere. 50? Giallo per Maldini per fallo a centrocampo. 48? ...

milansette : Sparta Praga-Milan 0-1, il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : LIVE Sparta Praga-Milan 0-1 Europa League in DIRETTA: finisce il primo tempo con i rossoneri in vantaggio! -… - SkySport : Sparta Praga-Milan 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - MilanNewsit : LIVE MN - Europa League, Sparta Praga-Milan (0-1) - Fine primo tempo - UEFAcom_it : GOL! | Hauge per i Rossoneri Sparta Praga - Milan 0-1 Segui la sfida LIVE ??? #UEL -