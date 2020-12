LIVE Sparta Praga-Milan 0-1, Europa League in DIRETTA: espulso Plechaty, padroni di casa in dieci! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Fuori Maldini e dentro Kessié nel Milan. 76? Rosso diretto per Plechaty per fallo in contropiede su Leao, Sparta Praga in 10. 74? Partita che viene gestita tranquillamente dal Milan. 72? Lo stesso Karlsson si fa subito vedere con un tiro a giro che finisce fuori. 70? Fuori Plavsic e dentro Karlsson per lo Sparta Praga. 68? Fuori Colombo e dentro Leao nel Milan. 66? Fuori Minchev e dentro Julis nello Sparta Praga.. 64? Fallo di Colombo in attacco, Milan che vuole il raddoppio. 62? Ottima partita fino a questo momento di Kalulu come centrale difensivo. 60? Gran passaggio di Tonali in verticale per l’esterno spagnolo che non ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Fuori Maldini e dentro Kessié nel. 76? Rosso diretto perper fallo in contropiede su Leao,in 10. 74? Partita che viene gestita tranquillamente dal. 72? Lo stesso Karlsson si fa subito vedere con un tiro a giro che finisce fuori. 70? Fuori Plavsic e dentro Karlsson per lo. 68? Fuori Colombo e dentro Leao nel. 66? Fuori Minchev e dentro Julis nello.. 64? Fallo di Colombo in attacco,che vuole il raddoppio. 62? Ottima partita fino a questo momento di Kalulu come centrale difensivo. 60? Gran passaggio di Tonali in verticale per l’esterno spagnolo che non ...

zazoomblog : LIVE Sparta Praga-Milan 0-1 Europa League in DIRETTA: inizia la ripresa! - #Sparta #Praga-Milan #Europa #League… - milansette : Sparta Praga-Milan 0-1, il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : LIVE Sparta Praga-Milan 0-1 Europa League in DIRETTA: finisce il primo tempo con i rossoneri in vantaggio! -… - SkySport : Sparta Praga-Milan 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - MilanNewsit : LIVE MN - Europa League, Sparta Praga-Milan (0-1) - Fine primo tempo -