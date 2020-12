LIVE Sparta Praga-Milan 0-0 | Europa League in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Entrano in campo le due squadre. 20.52 Manca poco per l’ingresso in campo delle due squadre. 20.49 Per la prima volta nella sua storia ilschiera 4 giocatori nati dopo l’1/1/2000 titolari nello stesso match (Colombo, Maldini, Kalulu, Tonali). 20.46 Questa sera il capitano delsarà Conti. 20.43 Loha affrontato ilsette volte nelle principali competizioni europee UEFA, con due pareggi e cinque sconfitte. 20.40 Le precedenti tre partite casalinghe dellocontro ilnelle principali competizioni europee hanno visto solo un gol segnato, con il successo per 1-0 delnella semifinale di ritorno della Coppa ...