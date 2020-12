LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: tante sorprese in prova, si rivede Dominik Paris (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA prova DI Discesa MIKAELA SHIFFRIN: “LA COPPA DEL MONDO GENERALE NON E’ AFFARE PER ME QUEST’ANNO” Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 12.10 La classifica finale della prova. Dominik Paris non ha forzato, Innerhofer si è rialzato nella parte bassa. Tempi, nel complesso, poco indicativi. 1. Aleksander Aamodt Kilde NOR 2’05?59 2. Nils Allegre FRA +0?76 3. Johan Clarey FRA +0?98 4. Nicolas Raffort FRA +1?02 5. Daniel Hemetsberger AUT +1?08 6. Gilles Roulin SUI +1?10 7. Blaise Giezendanner FRA +1?15 8. Kyle Negomir USA +1?45 9. Bostjan Kline SLO +1?33 10. Bryce Bennet USA +1?45 16. Matteo Marsaglia ITA +1?82 24. Dominik Paris ITA +2?15 26. ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADIMIKAELA SHIFFRIN: “LA COPPA DEL MONDO GENERALE NON E’ AFFARE PER ME QUEST’ANNO” Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 12.10 La classifica finale dellanon ha forzato, Innerhofer si è rialzato nella parte bassa. Tempi, nel complesso, poco indicativi. 1. Aleksander Aamodt Kilde NOR 2’05?59 2. Nils Allegre FRA +0?76 3. Johan Clarey FRA +0?98 4. Nicolas Raffort FRA +1?02 5. Daniel Hemetsberger AUT +1?08 6. Gilles Roulin SUI +1?10 7. Blaise Giezendanner FRA +1?15 8. Kyle Negomir USA +1?45 9. Bostjan Kline SLO +1?33 10. Bryce Bennet USA +1?45 16. Matteo Marsaglia ITA +1?82 24.ITA +2?15 26. ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Mayer nettamente in testa nella prima prova - #alpino #Discesa #d’I… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: De Aliprandini sfiora il podio, vince Odermatt - OA Sport… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: scatta la seconda manche, Pinturault sfida Odermatt - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: De Aliprandini sfiora il podio, vince Odermatt - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Gigante Santa Caterina LIVE: scatta la seconda manche Pinturault sfida Odermatt - #DIRETTA… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Mayer nettamente in testa nella prima prova OA Sport Propaganda Live con Lello Arena, Giovanni Veronesi su La7

Propaganda Live con Lello Arena, Giovanni Veronesi su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris guardingo, Innerhofer si nasconde

12.05: Ricapitoliamo il tutto. Aleksander Aamodt Kilde è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della Val d’Isere davanti davanti ad un terzetto francese composto da Allegre, Clareey e ...

Propaganda Live con Lello Arena, Giovanni Veronesi su La7. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!12.05: Ricapitoliamo il tutto. Aleksander Aamodt Kilde è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della Val d’Isere davanti davanti ad un terzetto francese composto da Allegre, Clareey e ...