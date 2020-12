LIVE Perugia-Tours, Champions League volley in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 PIPEEEE DI LEOOON!!!! UN BOLIDE! 4-5 Errore al servizio di Solè. 4-4 Errore in attacco di El Graoui che prova a spingere sulle mani del muro. 3-4 Furbo Travica a spingere sulle mani del muro un punto complicato. 2-4 Ace di El Graoui. 2-3 Udrys sale altissimo e gioca al di sopra delle mani del muro. 2-2 Primo tempo perfetto di Solè. 1-2 Ottima diagonale Toledo. 1-1 Errore in diagonale di Udrys. 0-1 Subito un muro di Montes su Solè. SI parte! 20.28 E’ il momento della presentazione delle squadre. A breve si comincia! 20.25 Le squadre in campo per il riscaldamento. 20.20 Ricordiamo che superano avranno accesso al prossimo turno le cinque vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde. 20.15 I precedenti raccontano di un vera e propria supremazia di Perugia che ha vinto le sei ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 PIPEEEE DI LEOOON!!!! UN BOLIDE! 4-5 Errore al servizio di Solè. 4-4 Errore in attacco di El Graoui che prova a spingere sulle mani del muro. 3-4 Furbo Travica a spingere sulle mani del muro un punto complicato. 2-4 Ace di El Graoui. 2-3 Udrys sale altissimo e gioca al di sopra delle mani del muro. 2-2 Primo tempo perfetto di Solè. 1-2 Ottima diagonale Toledo. 1-1 Errore in diagonale di Udrys. 0-1 Subito un muro di Montes su Solè. SI20.28 E’ il momento della presentazione delle squadre. A breve si comincia! 20.25 Le squadre in campo per il riscaldamento. 20.20 Ricordiamo che superano avranno accesso al prossimo turno le cinque vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde. 20.15 I precedenti raccontano di un vera e propria supremazia diche ha vinto le sei ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Hey

