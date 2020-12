LIVE Perugia-Tours 25-19, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri portano a casa il primo set (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Perugia porta a casa meritatamente il primo set. Gli umbri sono stati molto ordinati e attenti in difesa con Leon e Atanasijevic molto ispirati. 25-19 Plotnytski!!!!!!!!! Perugia porta a casa il primo set. 24-19 Errore al servizio di Perugia. 24-18 MUUUUUUROOOOOOO RIIIIICCIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! 23-18 Plotnytski inchioda la difesa transalpina con una diagonale profonda. 22-18 Spettacolare pallonetto di Wounembaina che beffa la difesa umbra. 22-17 Attacco di seconda spettacolare di Travica. 21-17 Attacco profondissimo di Montes che trova la deviazione di Leon, palla out. 21-16 Rossard si salva col piede sul servizio di Leon deviato dal nastro ma El Graoui attacca ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.54porta ameritatamente ilset. Glisono stati molto ordinati e attenti in difesa con Leon e Atanasijevic molto ispirati. 25-19 Plotnytski!!!!!!!!!porta ailset. 24-19 Errore al servizio di. 24-18 MUUUUUUROOOOOOO RIIIIICCIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! 23-18 Plotnytski inchioda la difesa transalpina con una diagonale profonda. 22-18 Spettacolare pallonetto di Wounembaina che beffa la difesa umbra. 22-17 Attacco di seconda spettacolare di Travica. 21-17 Attacco profondissimo di Montes che trova la deviazione di Leon, palla out. 21-16 Rossard si salva col piede sul servizio di Leon deviato dal nastro ma El Graoui attacca ...

ICusmai : @d_granuzzo @MariaAdeleNari @girlsuisse @tossina_libera @Giampier601 @Noviolenzadonne @eli4never @unimib @dvaldi1… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia 2-1 Champions League volley in DIRETTA: la Lube si riporta avanti - #Civitanova-Perugia… - OA_Sport : LIVE Civitanova-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: derby italiano rovente, sfida tra corazzate - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia Champions League volley in DIRETTA: subito un derby cruciale per la qualificazione -… - sportli26181512 : La Champions maschile e femminile LIVE su Sky: Tra le grandi d’Europa anche 8 squadre italiane, fra uomini e donne.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Perugia LIVE Perugia-Tours 10-7, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri avanti nel primo set OA Sport LIVE VOLLEY – Perugia-Tours 0-0, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

LIVE VOLLEY - Perugia-Tours: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League maschile 2020/2021 ...

LIVE Perugia-Tours, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Hey ...

LIVE VOLLEY - Perugia-Tours: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League maschile 2020/2021 ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Hey ...