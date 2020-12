LIVE Perugia-Tours 25-19 25-22, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri portano a casa anche il secondo set (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Furbissimo Atanasijevic a giocare con le mani del muro. Perugia porta a casa anche il secondo set. 24-22 Grande ace di Ventura! 24-21 Muro di Coric su Plotnytski! 24-20 Diagonale di Atanasijevic, il muro tocca ma la palla finisce out. 23-20 Muro out di Ricci. 23-19 Plotnytski attacca bene la difesa transalpina prova a tenere ma Santos sbaglia il bagher. 22-19 Errore al servizio di Leon! 21-18 MUROOOO SOLEEEEEEE!!!! 20-18 Grande diagonale di Leon. 18-18 Travica sbaglia al servizio 19 -17 Solé piega le mani di Montes 18-17 Bolide di Atanasijevic 17-17 MUROOOOOO RIIICCIIIIIII!!!! Incredibile serata a muro per il centrale. 16-17 Attacco vincente di El Groui. 16-16 Parallela perfetta di Atanasijevic!!!!! Gran punto! 15-16 Errore al servizio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 Furbissimo Atanasijevic a giocare con le mani del muro.porta ailset. 24-22 Grande ace di Ventura! 24-21 Muro di Coric su Plotnytski! 24-20 Diagonale di Atanasijevic, il muro tocca ma la palla finisce out. 23-20 Muro out di Ricci. 23-19 Plotnytski attacca bene la difesa transalpina prova a tenere ma Santos sbaglia il bagher. 22-19 Errore al servizio di Leon! 21-18 MUROOOO SOLEEEEEEE!!!! 20-18 Grande diagonale di Leon. 18-18 Travica sbaglia al servizio 19 -17 Solé piega le mani di Montes 18-17 Bolide di Atanasijevic 17-17 MUROOOOOO RIIICCIIIIIII!!!! Incredibile serata a muro per il centrale. 16-17 Attacco vincente di El Groui. 16-16 Parallela perfetta di Atanasijevic!!!!! Gran punto! 15-16 Errore al servizio di ...

