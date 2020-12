LIVE Perugia-Tours 25-19 13-12, Champions League volley in DIRETTA: secondo set in equilibrio (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Muro di Plotnytski fuori di poco. 15-13 Atanasijevic sale altissimo e tira giù un bolide sopra le mani del muro! 14-13 Udrys ha gioco facile contro il muro a uno di Perugia. 14-12 Lunga la diagonale di Wounembaina. 13-12 I francesi fanno confusione in difesa e Ricci li castiga con un ottimo primo tempo. 12-12 Plotnytski vince il contrasto a rete e porta a casa il punto. 11-12 In rete il servizio di Leon. 11-11 ACEEEEEEEE LEEEEEOOOOOOONNNNNN!!!!!! 10-11 Riscatto immediato di Leon con una diagonale imprendibile!!! 9-11 Scambio lunghissimo con Leon che trova il muro di Santos prontissimo! 9-10 Wounembaina stampa in faccia il muro a Solé. 9-9 Errore al servizio di Perugia. 9-8 Leon sale altissimo e tira una bomba imprendibile. 8-8 Bomba di Udrys in diagonale! 8-7 Lungo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Muro di Plotnytski fuori di poco. 15-13 Atanasijevic sale altissimo e tira giù un bolide sopra le mani del muro! 14-13 Udrys ha gioco facile contro il muro a uno di. 14-12 Lunga la diagonale di Wounembaina. 13-12 I francesi fanno confusione in difesa e Ricci li castiga con un ottimo primo tempo. 12-12 Plotnytski vince il contrasto a rete e porta a casa il punto. 11-12 In rete il servizio di Leon. 11-11 ACEEEEEEEE LEEEEEOOOOOOONNNNNN!!!!!! 10-11 Riscatto immediato di Leon con una diagonale imprendibile!!! 9-11 Scambio lunghissimo con Leon che trova il muro di Santos prontissimo! 9-10 Wounembaina stampa in faccia il muro a Solé. 9-9 Errore al servizio di. 9-8 Leon sale altissimo e tira una bomba imprendibile. 8-8 Bomba di Udrys in diagonale! 8-7 Lungo il ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours match valevole per la terza giornata del Gruppo B della Champions League 2020-2021. Una sfida fondamentale per la squadra allenata di Vital Hey ...

