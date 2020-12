LIVE Napoli Real Sociedad Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Gara importantissima per ildi Gattuso che ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno contro la: la gara dello Stadio Maradona (per la prima volta sarà disputata una partita nello stadio di Fuorigrotta con la nuova denominazione). Le scelte degli allenatori Formazione praticamente titolare in vista di un match così importante: Ospina confermato tra i pali, e difesa con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, per il centrocampo ritornano Bakayoko e Fabian Ruiz, confermato Zielinski nel ruolo di trequartista, con Lozano e Insigne sugli esterni alti, con Mertens falso nueve. Ospiti che non potranno schierare tre titolari importanti come Illarramendi, David Silva e Oyarzabal: a difendere la porta di Moya saranno Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Mon, coppia d’attacco ...