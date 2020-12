LIVE Napoli-Real Sociedad | Europa League in DIRETTA | Lozano dal 1? | Politano va in panchina!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39 L’8 agosto scorso al Camp Nou la compagine catalana si impose 3-1 suldi Gattuso con reti di Lenglet, Messi e Suarez, Insigne per i campani. 18.36 I precedenti che vedono invece opposto ilcontro squadre spagnole sono 17 ed il bilancio per la compagine partenopea è di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, l’ultima delle quali arrivata la scorsa stagione nel ritorno degli ottavi di finale di Championsper mano del Barcellona. 18.33 Il solo precedente train sfide ufficiali è quello dell’andata dove gli azzurri di Gattuso si imposero 1-0 in Spagna con il goal di Matteoal 56?. 18.30 L’arrivo allo stadio dei giocatori della ...