LIVE Napoli-Real Sociedad, Europa League in DIRETTA: agli azzurri basta un pareggio per la qualificazione ai sedicesimi di finale! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 Il Real Sociedad ha invece 5 precedenti contro squadre italiane (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). 18.41 L'arrivo dei giocatori del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: Who ya got: Napoli OR Real Sociedad? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2020 18.39 L'8 agosto scorso al Camp Nou la compagine catalana si impose 3-1 sul Napoli di Gattuso con reti di Lenglet, Messi e Suarez, Insigne per i campani. 18.36 I precedenti che vedono invece opposto il Napoli contro squadre spagnole sono 17 ed il bilancio per la compagine partenopea è di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

