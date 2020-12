LIVE Napoli-Real Sociedad 0-0, Europa League in DIRETTA: spagnoli vicini al vantaggio con Willian Josè (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Piove forte ora su Napoli, il terreno dello stadio Maradona per ora sta tenendo bene. 16? Portu avanza e scarica per Januzaj che va al tiro dal limite, murato da Insigne. 15? Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina mette fuori la difesa del Napoli. 14? Meglio gli ospiti in questo primo quarto d’ora di gara, angolo conquistato dagli uomini di Alguacil. 13? Attacca ora la Real Sociedad, Willian Josè dopo una rapida triangolazione arriva al tiro dal limite, Ospina respinge in tuffo. 12? Januzaj si accentra dalla destra e va al cross in mezzo, mette fuori Maksimovic con un colpo di testa. 11? Di Lorenzo aggredisce da dietro Portu e mette il pallone in fallo laterale. 10? Prova a scuotersi il ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Piove forte ora su, il terreno dello stadio Maradona per ora sta tenendo bene. 16? Portu avanza e scarica per Januzaj che va al tiro dal limite, murato da Insigne. 15? Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina mette fuori la difesa del. 14? Meglio gli ospiti in questo primo quarto d’ora di gara, angolo conquistato dagli uomini di Alguacil. 13? Attacca ora ladopo una rapida triangolazione arriva al tiro dal limite, Ospina respinge in tuffo. 12? Januzaj si accentra dalla destra e va al cross in mezzo, mette fuori Maksimovic con un colpo di testa. 11? Di Lorenzo aggredisce da dietro Portu e mette il pallone in fallo laterale. 10? Prova a scuotersi il ...

welikeduel : Rivedi #propagandalive: @SergioStaino, Kay Rush, Valerio Aprea, Andrea Pennacchi, Memo Remigi, Fabio Celenza, Feder… - Agenzia_Ansa : Per @EuropaLeague in campo il @acmilan e la @OfficialASRoma già qualificate e il @sscnapoli in cerca del pass DIRE… - Fantacalcio : LIVE - EL, Napoli-Real Sociedad e Cska Sofia-Roma: gol e azioni salienti - _shahriar02 : RT @SkySport: Napoli-Real Sociedad ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE dal 'Maradona' - MondoNapoli : LIVE - Inizia il primo test della stagione: fischio d'inizio per Napoli-Real Sociedad - -