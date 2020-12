LIVE Napoli-Real Sociedad 0-0, Europa League in DIRETTA: inizia il match dello stadio Diego Armando Maradona! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Cross di Januzaj dalla destra, Fabiàn Ruiz ben appostato libera l’area. 6? Fallo commesso da Mario Rui su Januzaj all’altezza del cerchio di centrocampo sulla destra, punizione Real Sociedad. 5? Di Lorenzo va al contrasto con Portu e recupera il pallone. 4? GUEVARA! Destro da fuori del centrocampista spagnolo, pallone alto, ma la Real Sociedad ha iniziato subito a pressare alta la squadra di Gattuso. 3? Si ricompatta il Napoli ora in fase di circolazione di palla. 2? SUBITO Real Sociedad PERICOLOSA! Sinistro a giro di Portu da dentro l’area dopo l’uno-due con Willian Josè, Ospina si distende e blocca il pallone. 2? Classica maglia azzurra per i padroni di casa con calzoncini ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Cross di Januzaj dalla destra, Fabiàn Ruiz ben appostato libera l’area. 6? Fallo commesso da Mario Rui su Januzaj all’altezza del cerchio di centrocampo sulla destra, punizione. 5? Di Lorenzo va al contrasto con Portu e recupera il pallone. 4? GUEVARA! Destro da fuori del centrocampista spagnolo, pallone alto, ma lahato subito a pressare alta la squadra di Gattuso. 3? Si ricompatta ilora in fase di circolazione di palla. 2? SUBITOPERICOLOSA! Sinistro a giro di Portu da dentro l’area dopo l’uno-due con Willian Josè, Ospina si distende e blocca il pallone. 2? Classica maglia azzurra per i padroni di casa con calzoncini ...

