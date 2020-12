LIVE CSKA Sofia-Roma, Europa League in DIRETTA: spazio al turn-over per Fonseca (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere la partita in tv Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra CSKA Sofia e Roma, valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo A di UEFA Europa League 2020-2021. La Roma arriva a questo incontro già sicura della qualificazione e del primo posto del girone. Proprio perciò, Paulo Fonseca vara il turnover: oltre agli infortunati Mancini, Pellegrini e Veretout, l’allenatore portoghese concede un turno di riposo a titolari come Cristante, Dzeko, Ibanez, Mirante, Mkhitaryan e Spinazzola. Rientra tra i convocati invece Smalling che è tornato da poco ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere la partita in tv Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra, valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo A di UEFA2020-2021. Laarriva a questo incontro già sicura della qualificazione e del primo posto del girone. Proprio perciò, Paulovara il: oltre agli infortunati Mancini, Pellegrini e Veretout, l’allenatore portoghese concede uno di riposo a titolari come Cristante, Dzeko, Ibanez, Mirante, Mkhitaryan e Spinazzola. Rientra tra i convocati invece Smalling che è tornato da poco ad ...

