LIVE CSKA Sofia-Roma, Europa League in DIRETTA: spazio ai giovani in casa Roma (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26 Se in campo europeo il percorso per i giallorossi è stato netto (quattro vittorie ed un pareggio), le cose in campionato ultimamente non stanno andando altrettanto bene. La squadra di Fonseca viene da un pareggio ed una sconfitta, non essendo riuscita a segnare in ambedue le gare (0-4 a Napoli, 0-0 col Sassuolo). 18.21 Sorprendente in negativo il percorso offensivo fino a questo momento del CSKA Sofia. I bulgari in cinque partite non hanno mai segnato, ma, nonostante ciò, sono arrivati due punti: due pareggi 0-0 a Cluj e nella gara di andata a Roma. I vicecampioni di Bulgaria sono già aritmeticamente eliminati dalla competizione. 18.16 spazio ai giovani in casa ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 Se in campo europeo il percorso per i giallorossi è stato netto (quattro vittorie ed un pareggio), le cose in campionato ultimamente non stanno andando altrettanto bene. La squadra di Fonseca viene da un pareggio ed una sconfitta, non essendo riuscita a segnare in ambedue le gare (0-4 a Napoli, 0-0 col Sassuolo). 18.21 Sorprendente in negativo il percorso offensivo fino a questo momento del. I bulgari in cinque partite non hanno mai segnato, ma, nonostante ciò, sono arrivati due punti: due pareggi 0-0 a Cluj e nella gara di andata a. I vicecampioni di Bulgaria sono già aritmeticamente eliminati dalla competizione. 18.16aiin...

zazoomblog : LIVE CSKA Sofia-Roma Europa League in DIRETTA: Boer Bamba e Milanese da titolari - #Sofia-Roma #Europa #League… - ReteSport : ??#CskaRoma #UEL?? Le formazioni ufficiali: 3 primavera all'esordio dal 1' minuto. Out Calafiori… - TuttoASRoma : LIVE CSKA SOFIA-ROMA Formazioni ufficiali (TABELLINO) - sportli26181512 : Cska Sofia-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con il primo posto nel gruppo A di Europa… - SkySport : Cska Sofia-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #CskaSofiaRoma Fischio d'inizio alle 18.5… -