LIVE CSKA Sofia-Roma, Europa League in DIRETTA: Boer, Bamba e Milanese da titolari (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Ecco le formazioni ufficiali della sfida: CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Geferson, Youga, Mazikou; Rodrigues; Sankharé, Sowe. All. Akrapovic. Roma (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca. 18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra CSKA Sofia e Roma, ultimo match del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Europa League 2020-2021. CSKA Sofia-Roma oggi: probabili formazioni, orario, tv, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Ecco le formazioni ufficiali della sfida:(3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Geferson, Youga, Mazikou; Rodrigues; Sankharé, Sowe. All. Akrapovic.(3-4-2-1):; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara,; Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca. 18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra, ultimo match del Gruppo A della fase a gironi di UEFA2020-2021.oggi: probabili formazioni, orario, tv, ...

