LIVE CSKA Sofia-Roma 2-1 | Europa League in DIRETTA | Ali Sowe riporta avanti i padroni di casa

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Non riescono a reagire gli ospiti al nuovo vantaggio del. 37? Da qualche minuto i giallorossi rischiavano qualcosa in fase difensiva. Al secondo errore marchiano, la squadra di Akrapovic ha punito. 34? GOOOOOLLL DEL! 2-1! SEGNA. Pallone sanguinoso perso da Diawara in fase di impostazione, recupera Thiago Rodrigues che mette Alialla porta e l’attaccante ex Chievo fulmina Boer. 33? Folata dei vicecampioni bulgari che all’improvviso in contropiede sono andati ad un passo dal nuovo vantaggio. Troppo passiva però in questo frangente la retroguardia di Fonseca. 30? OCCASIONE! Ripartenza veloce di Thiago ...