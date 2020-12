LIVE CSKA Sofia-Roma 1-0 | Europa League in DIRETTA | Thiago Rodrigues porta avanti i bulgari

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Ottimo spunto di Milanese: imbucata intelligente per Pedro che viene contenuto in corner. 17? Cerca una verticalizzazione improvvisa Fazio per Mayoral: palla lunga di un soffio. Era stato ottimo il movimento della punta iberica. 15? Un po' statico l'attacco giallorosso: di conseguenza è sterile il giropalla e la difesa bulgara gestisce bene la situazione. 13? La rete dei padroni di casa è il primo centro in questa fase a gironi per la squadra di Bruno Akrapovic che si è finalmente sbloccata. 11? Ottima verticalizzazione di Antov verso Yomov: il suo traversone viene chiuso da Kumbulla. Sulla fascia sinistra fa fatica Bamba che spesso non riesce a contenere le avanzate dello stesso Yomov. 9? Buon lavoro di Pedro che ottiene una punizione dopo uno slalom. Prova ad alzare il baricentro la