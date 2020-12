LIVE CSKA Sofia-Roma 0-0 | Europa League in DIRETTA | si comincia a Sofia | Roma in campo coi giovani

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? GOLLL DEL!! 1-0 FIRMATO DA THIAGO RODRIGUES! Mazikou mette un pallone interessante in mezzo che viene allontanato da Fazio e da fuori Thiago Rodrigues conclude forte all’angolino. 4? Un po’ imprecisa la squadra di Fonseca in questo inizio di partita. Si fa sicuramente sentire l’emozione per i tre debuttanti. 3? Calcio d’angolo per labattuto da Bruno Peres: non riesce ad indirizzare verso la porta il colpo di testa Juan Jesus. 1? Kumbulla schierato come centrale della difesa a 3 che avrà compiti e responsabilità di regia del reparto arretrato. SI PARTE ASOTTO IL DILUVIO! 18.55 In corso il minuto di raccoglimento per ricordare l’indimenticabile Pablito. 18.53 Risuona ...