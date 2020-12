LIVE Conegliano-Fenerbahce 9-4, Champions League volley in DIRETTA: partenza pazzesca delle Pantere! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-6 Non passa la battuta di Hill. 13-5 Pipe di Egonu, che colpisce la palla ad altezza inarrivabili per il muro turco. 12-5 Il Fenerbahce si sblocca con un attacco di Vargas. 12-4 Difesa pazzesca di Egonu, alzata superlativa di Wolosz, e pallonetto intelligente di Hill, la perfezione in un’azione! 11-4 Ancora un ace di Egonu, si vola a +7! 10-4 Entra Toksoy al posto di Eda Erdem. 10-4 Fast vincente di De Kruijf, mamma mia che spettacolo vedere Wolosz giocare. 9-4 Ancora una stampatona di Mihajlovic, questa volta da parte di Hill. Conegliano fa obiettivamente paura, time-out per il Fenerbahce. 8-4 Ace di Egonu, nulla da dire. 7-4 Diagonale imprendibile di Hill, ma gran parte del merito va a Wolosz, che sta smarcando le sue attaccanti in maniera ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-6 Non passa la battuta di Hill. 13-5 Pipe di Egonu, che colpisce la palla ad altezza inarrivabili per il muro turco. 12-5 Ilsi sblocca con un attacco di Vargas. 12-4 Difesadi Egonu, alzata superlativa di Wolosz, e pallonetto intelligente di Hill, la perfezione in un’azione! 11-4 Ancora un ace di Egonu, si vola a +7! 10-4 Entra Toksoy al posto di Eda Erdem. 10-4 Fast vincente di De Kruijf, mamma mia che spettacolo vedere Wolosz giocare. 9-4 Ancora una stampatona di Mihajlovic, questa volta da parte di Hill.fa obiettivamente paura, time-out per il. 8-4 Ace di Egonu, nulla da dire. 7-4 Diagonale imprendibile di Hill, ma gran parte del merito va a Wolosz, che sta smarcando le sue attaccanti in maniera ...

