LIVE Conegliano-Fenerbahce 3-0, Champions League volley in DIRETTA: le Pantere volano in testa al Gruppo B, superiorità schiacciante!

21:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata! 

21:50 C'è poco da dire signori, l'Imoco è al momento, senza se e senza ma, la squadra più forte del mondo. La prestazione di questa sera, nonostante non sia stata perfetta, non ha lasciato scampo al Fenerbahce (parliamo di uno dei top team internazionali). Quello che ha impressionato di più è sicuramente il sistema muro-difeso delle Pantere, le stampatone hanno superato di gran lunga la doppia cifra. L'Imoco vola cosi in testa al Gruppo B con tre lunghezze di vantaggio sulle turche e al giro di boa ha già un piede nei quarti di finale! 

25-19 E si chiude con un murone di De Kruijf su Vargas! 

24-19 AZIONE DA CIRCO DI ...

