LIVE Conegliano-Fenerbahce 2-0, Champions League volley in DIRETTA: partenza sprint per le Pantere nel terzo parziale! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Invasione a rete di Sylla, che ha sentito un dolore alla schiena, siamo tutti in apprensione per lei. 8-6 Non passa la battuta di Mihajlovic. 7-6 Mani-out di Vargas da posto quattro. 7-5 Sette di Fahr, ottima serata la sua fino a questo momento. 6-5 Si insacca la fast di De Kruijf. 5-5 Si ferma sul nastro la battuta di Hill. 5-4 Brava Sylla a sfruttare una free ball. 4-4 Finisce qui la serie al servizio di Eda Erdem. 3-4 terzo attacco consecutivo di Mihajlovic, Pantere un po’ confusionarie in questa fase. 3-3 Seconda diagonale di fila per Mihajlovic, non ci arriva in difesa Hill. 3-2 Diagonale profonda di Mihajlovic, bellissimo attacco della serba. 3-1 Eda Erdem trova le mani del muro in fast. 3-0 Ancora un servizio vincente di Egonu, che questa volta la piazza tutta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Invasione a rete di Sylla, che ha sentito un dolore alla schiena, siamo tutti in apprensione per lei. 8-6 Non passa la battuta di Mihajlovic. 7-6 Mani-out di Vargas da posto quattro. 7-5 Sette di Fahr, ottima serata la sua fino a questo momento. 6-5 Si insacca la fast di De Kruijf. 5-5 Si ferma sul nastro la battuta di Hill. 5-4 Brava Sylla a sfruttare una free ball. 4-4 Finisce qui la serie al servizio di Eda Erdem. 3-4attacco consecutivo di Mihajlovic,un po’ confusionarie in questa fase. 3-3 Seconda diagonale di fila per Mihajlovic, non ci arriva in difesa Hill. 3-2 Diagonale profonda di Mihajlovic, bellissimo attacco della serba. 3-1 Eda Erdem trova le mani del muro in fast. 3-0 Ancora un servizio vincente di Egonu, che questa volta la piazza tutta di ...

zazoomblog : LIVE Conegliano-Fenerbahce 20-12 Champions League volley in DIRETTA: Pantere impeccabili in avvio! - #Conegliano-F… - zazoomblog : Live Conegliano-Fenerbahce Champions League volley in DIRETTA: in palio la leadership del Gruppo B! - #Conegliano-… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Nantes 25-19 25-11 Champions League volley in DIRETTA: tutto facile per le venete - #Conegliano-Na… - sportli26181512 : Champions, buona la prima per Conegliano e Civitanova. Oggi di nuovo in campo LIVE su Sky: A un anno esatto dal dop… - Volleyball_it : Champions League F.: Calcit Volley Kamnik vs. A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 - rivediamola… -