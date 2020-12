LIVE Conegliano-Fenerbahce 2-0, Champions League volley in DIRETTA: Pantere sugli scudi anche nel secondo parziale! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 Com’era normale che fosse nel secondo parziale è arrivata la reazione delle turche che però, nonostante abbiano spinto da tutti i punti di vista, si ritrovano a perdere un set di sei punti, che pochi non sono. L’Imoco ha avuto un piccolo momento di calo d’intensità, nel quale ha permesso alle turche di fare qualche break, il tutto è combaciato con un po’ di imprecisioni a muro, che hanno permesso al Fenerbahce di passare con più facilità, ma appena le Pantere hanno ricominciato a spingere non c’è stata storia. 25-19 Attacco solo di polso di Egonu, che la chiude sui quattro metri in posto sei e regala il secondo set alle Pantere! 24-19 Pallonetto di Eda Erdem dal centro. 24-18 Esce l’attacco di Vargas, parziale di 8 punti ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 Com’era normale che fosse nelparziale è arrivata la reazione delle turche che però, nonostante abbiano spinto da tutti i punti di vista, si ritrovano a perdere un set di sei punti, che pochi non sono. L’Imoco ha avuto un piccolo momento di calo d’intensità, nel quale ha permesso alle turche di fare qualche break, il tutto è combaciato con un po’ di imprecisioni a muro, che hanno permesso aldi passare con più facilità, ma appena lehanno ricominciato a spingere non c’è stata storia. 25-19 Attacco solo di polso di Egonu, che la chiude sui quattro metri in posto sei e regala ilset alle! 24-19 Pallonetto di Eda Erdem dal centro. 24-18 Esce l’attacco di Vargas, parziale di 8 punti ...

