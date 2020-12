LIVE Conegliano-Fenerbahce 2-0, Champions League volley in DIRETTA: Pantere ad un passo dalla vittoria! (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-14 Sparacchia fuori in attacco Toksoy. 17-14 Ace di Wolosz, time-out per Zoran Terzic. 16-14 Velocità di palla impressionante di Wolosz, che serve Egonu, la quale non può sbagliare senza muro. 15-14 Confusione in ricostruzione per l’Imoco, che spreca una free ball. 15-13 Ace di De Kruijf su Busa! 14-13 Si fa perdonare subito in attacco l’americana. 13-13 Invasione a rete di Adams, peccato perchè c’era stata la difesa di Hill. 13-12 Non passa la battuta di Eda Erdem. 12-12 Eda Erdem sfrutta una free ball, Wolosz si lamenta per un’eventuale invasione aera, ma l’arbitro non ne vuole sapere. 12-11 Difesa pazzesca di Egonu, che poi trova un attacco ancora migliore. 11-11 Diagonale indifendibile di Egonu, che adesso se ne va al servizio . 10-11 Ace di Busa su Adams, non bisogna assolutamente calare ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-14 Sparacchia fuori in attacco Toksoy. 17-14 Ace di Wolosz, time-out per Zoran Terzic. 16-14 Velocità di palla impressionante di Wolosz, che serve Egonu, la quale non può sbagliare senza muro. 15-14 Confusione in ricostruzione per l’Imoco, che spreca una free ball. 15-13 Ace di De Kruijf su Busa! 14-13 Si fa perdonare subito in attacco l’americana. 13-13 Invasione a rete di Adams, peccato perchè c’era stata la difesa di Hill. 13-12 Non passa la battuta di Eda Erdem. 12-12 Eda Erdem sfrutta una free ball, Wolosz si lamenta per un’eventuale invasione aera, ma l’arbitro non ne vuole sapere. 12-11 Difesa pazzesca di Egonu, che poi trova un attacco ancora migliore. 11-11 Diagonale indifendibile di Egonu, che adesso se ne va al servizio . 10-11 Ace di Busa su Adams, non bisogna assolutamente calare ...

