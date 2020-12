LIVE Conegliano-Fenerbahce 1-0, Champions League volley in DIRETTA: arriva la reazione delle turche nel secondo parziale (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-17 Chiede troppo a se stessa Egonu, il suo attacco esce e Santarelli chiama time-out. 14-16 Esce il servizio di De Kruijf 14-15 Pipe di Egonu, schema stellare di Wolosz, che lascia la sua attaccante senza muro. 13-15 Prova a forzare Sylla, che però si prende un muro di Babat. 13-14 Attacco vincente di Vargas da seconda linea. 13-13 Si insacca l’attacco di Hill, brava perchè si è trovata a sistemare una palla tutt’altro che semplice. 12-13 Brutto lancio di palla per Egonu, che batte DIRETTAmente in rete. 12-12 Gran difesa di De Gennaro, poi arriva la spallata decisiva di Hill in attacco! 11-12 Non passa il servizio di Busa. 10-12 Mani-out di Eda Erdem in fast. 10-11 Paola torna a fare la voce grossa con un attacco dei suoi. 9-11 Pipe vincente di Mihajlovic, attenzione per le ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-17 Chiede troppo a se stessa Egonu, il suo attacco esce e Santarelli chiama time-out. 14-16 Esce il servizio di De Kruijf 14-15 Pipe di Egonu, schema stellare di Wolosz, che lascia la sua attaccante senza muro. 13-15 Prova a forzare Sylla, che però si prende un muro di Babat. 13-14 Attacco vincente di Vargas da seconda linea. 13-13 Si insacca l’attacco di Hill, brava perchè si è trovata a sistemare una palla tutt’altro che semplice. 12-13 Brutto lancio di palla per Egonu, che battemente in rete. 12-12 Gran difesa di De Gennaro, poila spallata decisiva di Hill in attacco! 11-12 Non passa il servizio di Busa. 10-12 Mani-out di Eda Erdem in fast. 10-11 Paola torna a fare la voce grossa con un attacco dei suoi. 9-11 Pipe vincente di Mihajlovic, attenzione per le ...

