L’Italia ha incriminato quattro agenti segreti egiziani per l’omicidio di Giulio Regeni (Di giovedì 10 dicembre 2020) La procura di Roma ha ufficialmente incriminato quattro agenti della National Security Agency, i servizi segreti dell’Egitto, per il rapimento e l’omicidio del giovane dottorando Giulio Regeni, ucciso nel 2016 al Cairo mentre svolgeva ricerche per la sua tesi sui sindacati egiziani. Gli accusati sono Tariq Sabre, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Capt Uhsam Helmi e Maj Magdi Ibrahim Abdelal Sharif: tutti e tre saranno indagati per sequestro di persona pluriaggravato, mentre Sharif è anche accusato di lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato. Sul corpo di Regeni erano stati riscontrati gravi segni di tortura, diventata reato in Italia dal luglio del 2017. Per le accuse verso un quinto funzionario della sicurezza, ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) La procura di Roma ha ufficialmentedella National Security Agency, i servizidell’Egitto, per il rapimento edel giovane dottorando, ucciso nel 2016 al Cairo mentre svolgeva ricerche per la sua tesi sui sindacati. Gli accusati sono Tariq Sabre, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Capt Uhsam Helmi e Maj Magdi Ibrahim Abdelal Sharif: tutti e tre saranno indagati per sequestro di persona pluriaggravato, mentre Sharif è anche accusato di lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato. Sul corpo dierano stati riscontrati gravi segni di tortura, diventata reato in Italia dal luglio del 2017. Per le accuse verso un quinto funzionario della sicurezza, ...

scpeppe50 : Ogni giorno un arresto o un incriminato in tutta l'Italia per collusioni con mafie varie. Dirigenti che inneggiano… - scpeppe50 : Ogni giorno un arresto o un incriminato in tutta l'Italia per collusioni con mafie varie. Dirigenti che inneggiano… - scpeppe50 : Ogni giorno un arresto o un incriminato in tutta l'Italia per collusioni con mafie varie. Dirigenti che inneggiano… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia incriminato Lo studio: «Coronavirus trovato in un bimbo a Milano nel novembre 2019» Corriere della Sera