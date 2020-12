L'Inter pensa già al post Conte? C'è già il nome dell'allenatore che si porterebbe con sé anche il diesse (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con l'Inter fuori dall'Europa la dirigenza si sta guardando intorno con un clamoroso doppio innesto. Leggi su 90min (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con l'fuori dall'Europa la dirigenza si sta guardando intorno con un clamoroso doppio innesto.

dell_inter : @giovannibrenteg Conte e Marotta lavorano bene, e chi non la pensa così verrà bloccato... parole tue, alcuni mesi fa... - runnerbeg : Mi piacerebbe sapere chi la pensa come me.. #Handanovic ( ex portiere) #Darmian( rincalzo) # Gagliardini ( da Fi… - GiannelliPower : @Inter Non ce ne frega un cazzo dell'arbitro. Vogliamo sentire la società che ne pensa di questo obrobrio. E sono calmissimo... porco ... - edin40109224 : @TheBest_Chrono Pensa che io sfotto l’Inter consapevole che la Juve farà cagare agli ottavi/quarti - BombeDiVlad : ???? #Inter, si pensa anche a #Inzaghi per la prossima stagione ?? Ecco gli altri candidati per il dopo #Conte… -