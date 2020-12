Lichen scleroso-vulvare | medicina rigenerativa per curarlo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Due donne su 100 soffrono di: se trascurato può portare al tumore. Diagnosi precoce ele soluzioni perFra i suoi sintomi troviamo prurito e bruciore nelle parti intime, colpisce per la maggior parte le donne intorno alla menopausa ma non risparmia neanche ragazze più giovani e addirittura bambine. Stiamo parlando… L'articolo Corriere Nazionale.

Lichen sclerosus vulvare e genitale: sintomi, cura e terapie Introduzione. Il lichen sclerosus è una patologia dermatologica cronica che colpisce in particolare la zona genitale e... Cause. Le cause del lichen sclerosus non sono note con esattezza, ma l’opinione più condivisa è che potrebbe ...

Il lichen sclerosus, popolarmente noto come lichen scleroatrofico, identifica un processo morboso infiammatorio di natura sclerotica cronica, che coinvolge cute e mucose. Non è raro, purtroppo, che il lichen sclerosus venga mal diagnosticato, minimizzato o, ancor peggio, sottovalutato: si tratta di una flogosi a carattere immunologico potenzialmente pre-cancerogena.

Il lichen sclerosus o lichen scleroatrofico è una dermatosi infiammatoria che colpisce prevalentemente la cute ano-genitale.