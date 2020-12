Libri da leggere Un caffè può cambiarti la vita

nuvolinchiostro : Poco prima di morire, nel 1977, Lispector conclude la stesura di Un soffio di vita. Un testo da leggere ad alta voc… - federica_dL : I nuovi libri arrivati da Roma ieri sera in biblioteca. Mi portano a vederli prima di sistemarli e...gioia infinita… - leviackermanv : Indovinate chi deve preparare 3 esami, leggere 4 libri in inglese e imparare la divina commedia e invece di fare tu… - MiMikmiry : A chi di voi piace leggere? A me tantissimo..infatti è una mia grande passione. Cosí ho pensato perchè non postate… - heronchiId : @seaweedhenry la cosa buona che ha fatto la serie tv è stata quella che ha incuriosito tantissima gente a leggere i… -

Libri e caffè, dunque. Abbiamo spulciato un po' tra le storie che parlano di bistrot, caffè e aromi: quelle lette ultimamente e quelle che si sono sedimentate nella nostra memoria. Pagine odorose, in cui il profumo del caffè fa "annusare" parole buone da leggere. Con un bonus finale, in cui i caffè sono anche da guardare.One of his lesser-known poems for example is called “ L’ultimo caffè ” (The Last Coffee), while the famous drama “ L’uomo dal fiore in bocca ” (The Man with the Flower in his Mouth) is set entirely in a station café, where the protagonist starts up a conversation with another customer.Libri e caffè vanno a braccetto da centinaia di anni e così abbiamo spulciato tra le storie che parlano di bistrot, caffè e aromi, pagine odorose, in cui il profumo del caffè fa “annusare” parole buone da leggere. Sono libri e autori magari non famosissimi, non da “alta classifica”, ma li abbiamo scelti perché sono riusciti a ...