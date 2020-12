L’Europa punta sul 6G | nasce Hexa-X | progetto di ricerca guidato da Nokia e Ericsson

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il processo di transizione tra le reti mobili 4G di vecchia generazione e quelle 5G di nuova è appena agli inizi che già nel mondo molte nazioni si sono messe al lavoro sull’evoluzione futura dello standard, il 6G. Cina, Giappone e Corea hanno già iniziato la corsa per arrivare prime a quella che sarà una tecnologia chiave del prossimo futuro, che porterà a maturità scenari come smart cities, industria 4.0 etc. per cui il 5G porrà soltanto le basi. In questo panoramanon ci sta a restare indietro e per questo il prossimo mese di gennaio partirà uneuropeo chiamato-X, che saràda, due aziende con grandissima esperienza nel settore delle infrastrutture di rete. Secondo, che sulha ...