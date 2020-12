L’Europa avrà il suo istituto cyber (in Romania). Italia non pervenuta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella tarda sera l’Unione europea ha deciso che sarà Bucarest a ospitare lo European cybersecurity Competence Centre. Con 15 voti la capitale della Romania (uno dei pochi Paesi Ue che ancora non ospitava un’agenzia comunitaria) ha battuto Bruxelles al secondo turno, ribaltando l’esito del primo. Il round iniziale, infatti, aveva visto Bruxelles conquistare otto voti, Bucarest sei. Gli altri 13 sono stati divisi tre le altre cinque candidate: Vilnius cinque, Lussemburgo tre, Varsavia due, León due e Monaco uno. LE COMPETENZE DEL CENTRO Il centro, pur non essendo ufficialmente dell’Unione europea, coordinerà gli sforzi europei in materia di sicurezza delle reti e gestirà i fondi comunitari. Sarà finanziato dagli Stati membri e dall’Unione europea: il contributo proposto dall’Unione ammonta a quasi 2 miliardi di euro provenienti dal programma Europa ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella tarda sera l’Unione europea ha deciso che sarà Bucarest a ospitare lo Europeansecurity Competence Centre. Con 15 voti la capitale della(uno dei pochi Paesi Ue che ancora non ospitava un’agenzia comunitaria) ha battuto Bruxelles al secondo turno, ribaltando l’esito del primo. Il round iniziale, infatti, aveva visto Bruxelles conquistare otto voti, Bucarest sei. Gli altri 13 sono stati divisi tre le altre cinque candidate: Vilnius cinque, Lussemburgo tre, Varsavia due, León due e Monaco uno. LE COMPETENZE DEL CENTRO Il centro, pur non essendo ufficialmente dell’Unione europea, coordinerà gli sforzi europei in materia di sicurezza delle reti e gestirà i fondi comunitari. Sarà finanziato dagli Stati membri e dall’Unione europea: il contributo proposto dall’Unione ammonta a quasi 2 miliardi di euro provenienti dal programma Europa ...

