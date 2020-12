Legge aborto Argentina: ok fino a 14esima settimana/ Paese e politica si spaccano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si spacca in due l'Argentina dopo la Legge, da votare in queste ore, sull'aborto: il governo vuole rendere possibile l'interruzione di gravidanza fino alla 14esima settimana Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si spacca in due l'dopo la, da votare in queste ore, sull': il governo vuole rendere possibile l'interruzione di gravidanzaalla

Marranna57 : RT @nonunadimeno: In #Argentina si va verso il voto della legge per l'aborto legale. Da oggi presidio permanente davanti al congresso di B… - CoordinadoraFem : RT @DinamoPress: #Argentina #AbortoLegalEsVida Giovedì 10 e venerdì 11 ci sarà la votazione al Congresso per la legge sull'aborto presentat… - labsocialeal : RT @nonunadimeno: In #Argentina si va verso il voto della legge per l'aborto legale. Da oggi presidio permanente davanti al congresso di B… - tinas48 : ABORTO SPACCATUTTO - IN ARGENTINA LE DONNE SI DIVIDONO SULLA NUOVA LEGGE CHE... - Sara_J27 : RT @DinamoPress: #Argentina #AbortoLegalEsVida Giovedì 10 e venerdì 11 ci sarà la votazione al Congresso per la legge sull'aborto presentat… -