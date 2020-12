(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un flop dopo l’altro,nuando a collezionare di pari passo polemiche e nuovi incarichi. Tra i casi di studio più singolari del governo giallorosso,prime posizioni c’è sicuramente il “fenomeno”, l’uomo al quale Conte e i suoi ministrinuano ad affidare missioni di importanza fondamentale per il Paese nonostante i tantissimi fallimenti ormaisp. Per dire, siamo ormai alla fine del 2020 e ci sono ancora licei di Roma in attesa della fornitura di banchi scolastici, quella che doveva essere teoricamente ultimata prima dell’inizio dell’anno scolastico. Non proprio un’operazione ben riuscita. Poi c’è il capitolo contratti. Segreti, segretissimi. Dei qualinua a non voler dar conto in pubblico, nonostante i soldi ...

dievve : Le spese pazze di Arcuri: dalle tute alle mascherine, ecco perché i conti non tornano - MariaLu91149151 : Aiutoooooo! - Cri_G_ : @fra_schiavinato Bene!!! Ora spese pazze ?? ?????????? - selvotta : 'che razza di politici!' SPESE PAZZE IN REGIONE: CONDANNATO STEFANO GALETTO - MaffeoDaniela : Spese pazze e nessuna trasparenza. I misteri dei contratti di Arcuri -

Ultime Notizie dalla rete : spese pazze

Il Tempo

Domenico Arcuri più ancora di Giuseppe Conte gode di quei pieni poteri che in Italia non ha mai avuto nessuno, nemmeno chi guidò la protezione civile all'epoca in cui contava qualcosa. A controllare q ...Domenico Arcuri più ancora di Giuseppe Conte gode di quei pieni poteri che in Italia non ha mai avuto nessuno, nemmeno chi guidò la ...Domenico Arcuri più ancora di Giuseppe Conte gode di quei pieni poteri che in Italia non ha mai avuto nessuno, ... Spese pazze e nessuna trasparenza. ... 9,85 euro a tuta.(MB: Comodissimo, avere la magistratura a favore) Franco Bechis 09 dicembre 2020 Domenico Arcuri più ancora di Giuseppe Conte gode di quei pieni poteri che in Italia non ha mai avuto nessuno, nemm…Non solo caramelle, penne da oltre 500 euro, asciugacapelli o tutine per bebè. Tra i rimborsi contestati dalla Procura di Bologna ai consiglieri uscen...