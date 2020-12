Le notizie diventano audio-spettacolo: “Sul Filo”, il podcast dei Filodrammatici di Milano che “riapre” il teatro chiuso per la pandemia (Di giovedì 10 dicembre 2020) In epoca di pandemia ognuno cerca di abituarsi alle restrizioni imposte dall’emergenza, eppure c’è chi esce dagli schemi e diventa suo malgrado protagonista di qualche disavventura, magari sbarcando persino sulle pagine della cronaca locale. Ed è da qui che la compagnia del teatro Filodrammatici di Milano, nonostante le chiusure dovute al Covid, ha tratto lo spunto per un progetto artistico. A questo rinnovato rapporto tra teatro e attualità è dedicato “Sul Filo – teatro in tempi di radio”, un podcast che adatta le notizie più bizzarre del nostro tempo al linguaggio teatrale e radiofonico. Con le attività artistiche ferme a causa dell’emergenza, il teatro si reinventa e recupera la tradizione degli sceneggiati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) In epoca diognuno cerca di abituarsi alle restrizioni imposte dall’emergenza, eppure c’è chi esce dagli schemi e diventa suo malgrado protagonista di qualche disavventura, magari sbarcando persino sulle pagine della cronaca locale. Ed è da qui che la compagnia deldi, nonostante le chiusure dovute al Covid, ha tratto lo spunto per un progetto artistico. A questo rinnovato rapporto trae attualità è dedicatoFilo –in tempi di radio”, unche adatta lepiù bizzarre del nostro tempo al linguaggio teatrale e radiofonico. Con le attività artistiche ferme a causa dell’emergenza, ilsi reinventa e recupera la tradizione degli sceneggiati ...

