Le 10 peggiori serie che abbiamo visto nel 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fra le centinaia e centinaia di serie prodotte ogni anno, non può sorprendere che alcune ciambelle non escano con il buco. Parliamo di quei titoli che, spesso anche lanciati in pompa magna e magari capaci di raggiungere una larga fetta di pubblico, lasciano a desiderare per quanto riguarda la fattura produttiva e narrativa. Ovviamente, ognuno hai i suoi gusti e tutti nascondiamo nella nostra cronologia di streaming guilty pleasure inconfessabili. Ma ecco quali sono le peggiori serie del 2020 secondo noi: Emily in Paris https://www.youtube.com/watch?v=FFduXjRP1ig Una specie di Sex and the City fuori tempo massimo, Emily in Paris condivide con la prima il creatore Darren Star e la costumista Patricia Field. Il che, però, non basta a dare sapore alla storia di Emily Copper (Lily Collins), ragazza statunitense che si ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fra le centinaia e centinaia diprodotte ogni anno, non può sorprendere che alcune ciambelle non escano con il buco. Parliamo di quei titoli che, spesso anche lanciati in pompa magna e magari capaci di raggiungere una larga fetta di pubblico, lasciano a desiderare per quanto riguarda la fattura produttiva e narrativa. Ovviamente, ognuno hai i suoi gusti e tutti nascondiamo nella nostra cronologia di streaming guilty pleasure inconfessabili. Ma ecco quali sono ledelsecondo noi: Emily in Paris https://www.youtube.com/watch?v=FFduXjRP1ig Una specie di Sex and the City fuori tempo massimo, Emily in Paris condivide con la prima il creatore Darren Star e la costumista Patricia Field. Il che, però, non basta a dare sapore alla storia di Emily Copper (Lily Collins), ragazza statunitense che si ...

elias97inter : Gagliardini, una merda che sta bene in serie B, in campo. Barella, mezzo rotto, da 8 partite fa cagare, in campo (e… - LCafeinter : RT @OwenArcher10: @_SimoTarantino Nella Milano di serie B ne inventano anche di peggiori. - il_giovane_papa : @ziobruk Non sono d’accordo. Credo che la difesa del Barcellona sia tra le peggiori, se non la peggiore, d’Europa.… - OwenArcher10 : @_SimoTarantino Nella Milano di serie B ne inventano anche di peggiori. - kittesencul : Ma c'è una volta in cui sono estranei alle vicende peggiori? -