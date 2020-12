Lazio, resta aperto il caso Zarate: avviata inchiesta dalla Procura di Roma (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovo capitolo nel caso Zarate-Lazio. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sui pagamenti effettuati del club biancoceleste all’attaccante argentino. Le ipotesi di reato sono evasione fiscale e false attestazioni in bilancio, al momento a carico di ignoti. Il pm Silvia Sereni e il Procuratore aggiunto Stefano Pesci hanno incaricato delle indagini il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che sta raccogliendo tutte le informazioni del caso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovo capitolo nel. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ladihaun fascicolo per fare chiarezza sui pagamenti effettuati del club biancoceleste all’attaccante argentino. Le ipotesi di reato sono evasione fiscale e false attestazioni in bilancio, al momento a carico di ignoti. Il pm Silvia Sereni e iltore aggiunto Stefano Pesci hanno incaricato delle indagini il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che sta raccogliendo tutte le informazioni del. SportFace.

