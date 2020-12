Lavoro: ABenergie, 22 assunzioni dal lockdown, 5 nuove figure ricercate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) - ABenergie, che opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas naturale verde su tutto il territorio nazionale, dall'inizio del lockdown ad oggi, nel 2020 ha assunto 22 persone. I 22 nuovi assunti, tutti per la sede centrale di Bergamo, rimarcano, come spiega una nota dell'azienda, "la focalizzazione sull'innovazione dell'azienda, che continua a guidare l'evoluzione in senso digitale del settore energetico in Italia anche attraverso l'inserimento di professionisti con esperienza dedicati allo sviluppo di nuove app, di prodotti IoT e di nuove startup digitali; la crescente attenzione al mondo social; la volontà di migliorare la customer experience, con l'integrazione di nuove figure commerciali, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Labitalia) -, che opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas naturale verde su tutto il territorio nazionale, dall'inizio delad oggi, nel 2020 ha assunto 22 persone. I 22 nuovi assunti, tutti per la sede centrale di Bergamo, rimarcano, come spiega una nota dell'azienda, "la focalizzazione sull'innovazione dell'azienda, che continua a guidare l'evoluzione in senso digitale del settore energetico in Italia anche attraverso l'inserimento di professionisti con esperienza dedicati allo sviluppo diapp, di prodotti IoT e distartup digitali; la crescente attenzione al mondo social; la volontà di migliorare la customer experience, con l'integrazione dicommerciali, ...

