L’Atalanta ha gestito la crisi da squadra adulta. Non l’ha negata e ha pure vinto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Poteva esplodere. Farsi consumare dal pettegolezzo, inseguire le ricostruzioni dei vocali di Whatsapp e dannarsi l’anima nella negazione, come i bambini che non ammetteranno mai di non aver lavato i denti prima di andare a letto. L’Atalanta invece s’è fatta adulta nella gestione della prima vera crisi di crescita. Ha battuto l’Ajax, e s’è qualificata agli ottavi di Champions nel girone del Liverpool, caduto peraltro ad Anfield. Lo ha fatto mentre la narrazione dello “spogliatoio spaccato” filava via liscia quasi per cliché: il Papu che si ribella all’autorità dell’allenatore, il miracolo del gruppo stracciato dai clan sudamericani, i panni sporchi che in famiglia nessuno lava, finiti stesi in pubblica piazza. E invece da questa pozza fetida è spuntata un’Atalanta post-adolescente, matura. Poteva deragliare, è ancora sui binari, quasi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Poteva esplodere. Farsi consumare dal pettegolezzo, inseguire le ricostruzioni dei vocali di Whatsapp e dannarsi l’anima nella negazione, come i bambini che non ammetteranno mai di non aver lavato i denti prima di andare a letto.invece s’è fattanella gestione della prima veradi crescita. Ha battuto l’Ajax, e s’è qualificata agli ottavi di Champions nel girone del Liverpool, caduto peraltro ad Anfield. Lo ha fatto mentre la narrazione dello “spogliatoio spaccato” filava via liscia quasi per cliché: il Papu che si ribella all’autorità dell’allenatore, il miracolo del gruppo stracciato dai clan sudamericani, i panni sporchi che in famiglia nessuno lava, finiti stesi in pubblica piazza. E invece da questa pozza fetida è spuntata un’Atalanta post-adolescente, matura. Poteva deragliare, è ancora sui binari, quasi ...

L’Atalanta ha gestito la crisi da squadra adulta. Non l’ha negata e ha pure vinto. Nella serata in cui Conte va fuori dall’Europa e sbraca in tv, Gasperini dà lezione sia di calcio sia di comportamento. Il club ha rifiutato l’ipocrisia tipica dell’ambiente.

“L’Atalanta, squadra di una città che ha le stesse dimensioni di Monza e fra le prime otto in Champions: è il club meglio gestito d’Europa”. A dichiararlo è Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, al Corriere della Sera.

L'Atalanta gestisce con personalità anche il rush finale, non trema, non barcolla mai, espugna Anfield con la “partita perfetta” e si rilancia in chiave qualificazione.

