“L’aria sta finendo” è il nuovo singolo di Gianna Nannini

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Da domani, venerdì 11 dicembre, sarà in radio "L`aria sta finendo", ildiestratto dal suo ultimo album di inediti "La differenza" (Charing Cross Records Limited / Sony Music). Un brano dal sound rock internazionale, con un inciso diretto, che parla della necessità di cambiare le nostre abitudini di vita prima che `l`aria finisca`. Ilè accompagnato da un videoclip inedito che sarà online sulle pagine ufficiali dell`artista dalla prossima settimana. "La differenza" (https://smi.lnk.to/ladifferenza) è il diciannovesimo album in studio di, dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l`artista stessa le ha definite.